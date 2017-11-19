Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

20 очков Губанова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Калев»

Баскетбол

«Нижний Новгород» дома переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки не смогли выиграть только в четвёртой четверти и одержали закономерную победу, по ходу матча превзойдя отметку в 100 очков. Итоговый счёт встречи — 103:85 (18:10, 34:22, 29:22, 22:31).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Айзея Бриско, набравший 29 очков и отдавший 2 результативные передачи. В составе победителей отличился Пётр Губанов, на счету которого 20 очков и четыре подбора.

Единая лига ВТБ
19 ноября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
103 : 85 (18:10, 34:22, 29:22, 22:31)
Калев
Таллин, Эстония
Нижний Новгород: Стребков, Губанов, Панин, Одум, Захаров, Узинский, Жбанов, Колюшкин , Комолов, Веремеенко, Еловац, Мартынов
Калев: Миркович, Йыэсаар, Дорбек, Кеедус, Кангур, Арбет, Сокк, Суботич , ван дер Марс, Симмонс, Бриско
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Калев БК Нижний Новгород
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент