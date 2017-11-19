20 очков Губанова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Калев»

«Нижний Новгород» дома переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки не смогли выиграть только в четвёртой четверти и одержали закономерную победу, по ходу матча превзойдя отметку в 100 очков. Итоговый счёт встречи — 103:85 (18:10, 34:22, 29:22, 22:31).



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Айзея Бриско, набравший 29 очков и отдавший 2 результативные передачи. В составе победителей отличился Пётр Губанов, на счету которого 20 очков и четыре подбора.