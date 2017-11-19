24 очка Кларка помогли «Автодору» на выезде победить «Цмоки-Минск»

«Автодор» на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцы и минчане показали равную игру, подойдя к большому перерыву с разницей «+4» в пользу «Автодора». Третья четверть также прошла в равной борьбе с минимальным перевесом гостей, в заключительном же игровом отрезке минчане были близки к тому, чтобы вырвать победу, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 85:82 (26:15, 24:29, 18:17, 17:21) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Автодора» Коти Кларк, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов. В составе хозяев отличился Кристофер Черапович, на счету которого 21 очко.