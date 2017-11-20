100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лонзо Болл оформил второй трипл-дабл в карьере

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» оформил второй трипл-дабл в карьере.

Болл провёл на площадке 40 минут, набрал 11 очков (5 из 13 с игры), собрал 16 подборов, отдал 11 результативных передач и совершил 2 блок-шота. Встреча завершилась со счётом 127:109 в пользу «Лейкерс».

Напомним, что первый трипл-дабл Лонзо оформил в матче с «Милуоки Бакс» (90:98). Тогда разыгрывающему удалось собрать коллекцию из 17 очков, 12 подборов и 12 передач.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент