Лонзо Болл оформил второй трипл-дабл в карьере

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» оформил второй трипл-дабл в карьере.



Болл провёл на площадке 40 минут, набрал 11 очков (5 из 13 с игры), собрал 16 подборов, отдал 11 результативных передач и совершил 2 блок-шота. Встреча завершилась со счётом 127:109 в пользу «Лейкерс».



Напомним, что первый трипл-дабл Лонзо оформил в матче с «Милуоки Бакс» (90:98). Тогда разыгрывающему удалось собрать коллекцию из 17 очков, 12 подборов и 12 передач.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.