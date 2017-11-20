Новый терминал пермского аэропорта может получить имя Сергея Белова

Правительство Пермского края сформировало экспертную группу, которая предложила семь вариантов возможного названия нового терминала городского аэропорта.



Теперь жителям региона предстоит сделать выбор между олимпийским чемпионом 1972 года, двукратным чемпионом мира по баскетболу Сергеем Беловым, знаменитым театральным и художественным деятелем, организатором «Русских сезонов» в Париже Сергеем Дягилевым, советским и российским конструктором авиационных двигателей Павлом Соловьёвым, деятелем советской оборонной промышленности, лауреатом Сталинской премии (1949) Анатолием Солдатовым, а также меценатом и общественным деятелем Иваном Любимовым.



Также терминал было предложено назвать «Строганов» – в честь династии русских купцов и промышленников, из которой происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI–XX веков. Имеются в списке и более лаконичные названия – «Пермь» и «Большое Савино».

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