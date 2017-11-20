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Кальдерон будет стартовым разыгрывающим «Кливленда» в матче с «Детройтом»

Баскетбол

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю сообщил, что Хосе Кальдерон займёт место стартового разыгрывающего защитника в предстоящем поединке регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс».

Напомним, что Деррик Роуз и Айзея Томас продолжают восстанавливаться после травм. Кальдерон в нынешнем сезоне принял участие в семи поединках. 36-летний баскетболист проводил на паркете по 6,7 минуты, набирал по 1,0 очка, отдавал по 0,7 передачи и собирал по 0,6 подбора в среднем за игру.

«Кливленд» сыграет с «Детройтом» 21 ноября.

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Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Айзея Томас - игрок Деррик Роуз Тайрон Лю Хосе Мануэль Кальдерон
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