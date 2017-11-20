Лонзо Болл: этот трипл-дабл намного лучше, чем предыдущий

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл сравнил свой трипл-дабл, оформленный в матче с «Денвер Наггетс» (127:109), с тем, который он оформил в поединке с «Милуоки Бакс» (90:98).



«Этот намного лучше. Мне действительно понравился этот трипл-дабл. Постараюсь продолжить играть таким образом», – приводит слова Болла ESPN.



Напомним, что в матче с «Наггетс» Лонзо провёл на площадке 40 минут, набрал 11 очков (5 из 13 с игры), собрал 16 подборов, отдал 11 результативных передач и совершил 2 блок-шота.

Лонзо Болл оформил второй трипл-дабл в карьере