Кузма: Лонзо Болла очень неправильно поняли как человека

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма поддержал разыгрывающего команды Лонзо Болла.

«Он мой товарищ по команде, и его очень неправильно поняли как человека. Средства массовой информации и обычные люди ожидают, что он будет кем-то, кем не является сейчас, но все в порядке, потому что он новичок. Он станет отличным игроком в будущем. Это может произойти в следующей игре или в следующих 20 играх, или это может произойти в течение нескольких лет, но мне просто не нравится, как СМИ изображают эту ситуацию.

Я имею в виду, что если бы Лонзо споткнулся о ножку стола и упал, то это тут же показали бы на ESPN… Так что мне просто не нравится, как все это воспринимают, но он хорошо справляется и остается профессионалом", — цитирует Кузму журналист Харрисон Файген.