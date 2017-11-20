Уолтон: мы с игроками «Лейкерс» доверяем Лонзо Боллу на 100%

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон похвалил разыгрывающего Лонзо Болла, который в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» оформил второй трипл-дабл в карьере.

«Он умеет больше, чем я могу себе представить, особенно в таком возрасте. Это наша работа — быть здесь и сообщить ему, что мы поддерживаем и верим в него. Я не знаю, почему шума становится слишком много и как он реагирует на это. Я поговорил с Лонзо и сказал, что я и вся команда доверяем ему на 100 процентов», – цитирует Уолтона ESPN.

Болл провёл на площадке 40 минут, набрал 11 очков (5 из 13 с игры), собрал 16 подборов, отдал 11 результативных передач и совершил 2 блок-шота. Встреча завершилась со счётом 127:109 в пользу «Лейкерс».

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.