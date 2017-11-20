Майк Мэлоун: Йокич не сделал ничего такого, чтобы судья выгнал его с площадки

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун, который вместе с центровым Николой Йокичем был удалён с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал эпизод.

«Буду честен, я заслуживал удаление. Но Никола Йокич не сделал ничего такого, чтобы судья имел право выгнать его с площадки. Мы попытаемся изучить этот эпизод», — цитирует тренера ESPN.

Инцидент произошёл в середине второй четверти, когда «Лейкерс» опережали «Наггетс» на 18 очков. Мэлоун и Йокич набросились на рефери Родни Мотта после того, как он не зафиксировал нарушения правил со стороны форварда калифорнийского клуба Кайла Кузмы.



Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 127:109.

Видео доступно в «твиттере» NBA TV.