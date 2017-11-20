Дюрант не уверен, что сыграет с «Оклахома-Сити Тандер»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не уверен, что ему удастся восстановиться от травмы левой лодыжки к матчу со своей бывшей командой — «Оклахома-Сити Тандер». Напомним, что Дюрант пропустил игру с «Бруклин Нетс».



«Буду следить за своим состоянием каждый день, посмотрим, станет ли мне лучше к матчу с «Оклахома-Сити Тандер», — приводит слова Дюранта ESPN.



В нынешнем сезоне Дюрант провёл 15 игр, в среднем за матч набирая 24,9 очка, совершая 7 подборов и отдавая 4,9 передачи.