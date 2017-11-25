Кириленко: матч показал, что наша и боснийская молодёжь примерно на одном уровне

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче чемпионата мира с командой Боснии и Герцеговины (76:81).



«Конечно, поражение всегда неприятно. Очевидно, что начало турнира получилось у нас неудачным. Однако все мы понимаем, что на сегодняшний день есть факты, от которых приходится отталкиваться. Есть ситуация с международным календарём, из-за которого у нас нет возможности собрать всех сильнейших игроков. Поэтому будем пробовать тех ребят, кто меньше задействован в своих клубах. Хочется увидеть их лидерские качества, чтобы кто-то потянул команду за собой. Сегодня в этом плане были только маленькие проблески.



Безусловно, ставка на этих игроков, не обладающих достаточным опытом игр на таком уровне, – большой риск. Но мы должны им доверять, должны давать право на ошибку. И, рискуя, должны каким-то образом им помогать. Если мы не будем играть в таком составе столь важные игры, когда ещё натренировать новых игроков для сборной? Как они будут узнавать, каково это — проводить столь сложные матчи на выезде? С командой, которая не является фаворитом, но при этом молода и талантлива. Этот матч показал, что наша и боснийская молодёжь находятся примерно на одном уровне. Нечего стесняться и бояться – это то, как мы умеем играть. Хотя я знаю, что можем играть и лучше. Однако в сегодняшнем матче этого не показали.



Что ж, будем смотреть дальше. Сейчас предстоит важная домашняя игра с Бельгией. Я по своей натуре очень оптимистичный человек. И буду продолжать верить, что в какой-то момент ребята переступят эту грань. Что, несмотря на небольшое количество игрового времени в клубах, в национальной сборной они почувствуют себя по-другому. При этом нельзя забывать, что бельгийцы и французы – очень сильные команды, участники последнего Евробаскета. И проходных матчей в отборе к Кубку мира у сборной России не будет», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.