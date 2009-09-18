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Базилевский: будем играть в полную силу и попробуем выиграть

Базилевский: будем играть в полную силу и попробуем выиграть
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Главный тренер БК «Химик» Дмитрий Базилевский, чей клуб сыграет на Кубке РЖД вместе с «Локомотивом-Кубань», «Ояк Рено» и «Будивельником», рассказал о целях и задачах на этом соревновании.

«Наше участие в Кубке РЖД планировалось давно в связи тем, что заранее было известно, что на турнир не сможет приехать чемпион Украины мариупольский „Азовмаш“ — традиционный участник турнира. Нам очень приятно, что мы приехали и стали участниками этого турнира. Конечно же, для нас, как и для других команд, это прежде всего один из этапов подготовки к чемпионату Украины. Мы будем тренировать здесь то, что пока не очень хорошо получается. Проверим игроков, которым пока не хватает игровой практики, а также схемы, которые ещё недоработаны. Обязательно будут эксперименты. Однако я обещаю, мы будем играть в полную силу и стремиться к победе», — цитирует Базилевского официальный сайт «Локомотива».

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Новости. Баскетбол
  • 16 августа 2026
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