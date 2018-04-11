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Андре Ингрэм за два матча в НБА заработает две трети своей зарплаты в G-лиге

Андре Ингрэм за два матча в НБА заработает две трети своей зарплаты в G-лиге
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Ингрэм, контракт с которым калифорнийская команда подписала 11 апреля, за две игры в составе «Лейкерс» заработает две трети от своей зарплаты за сезон в G-лиге, сообщает ESPN.

По контракту с командой G-лиги, являющейся фарм-клубом «Лейкерс», Ингрэм зарабатывал $ 19,5 тыс. За две оставшиеся игры регулярного чемпионата Ингрэм получит почти $ 14 тыс.

В дебютном матче за «Лейкерс» Ингрэм записал на свой счёт 19 очков, совершил 3 подбора и отдал 1 результативную передачу.

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