Андре Ингрэм за два матча в НБА заработает две трети своей зарплаты в G-лиге

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Ингрэм, контракт с которым калифорнийская команда подписала 11 апреля, за две игры в составе «Лейкерс» заработает две трети от своей зарплаты за сезон в G-лиге, сообщает ESPN.



По контракту с командой G-лиги, являющейся фарм-клубом «Лейкерс», Ингрэм зарабатывал $ 19,5 тыс. За две оставшиеся игры регулярного чемпионата Ингрэм получит почти $ 14 тыс.



В дебютном матче за «Лейкерс» Ингрэм записал на свой счёт 19 очков, совершил 3 подбора и отдал 1 результативную передачу.