Родионов: наш приоритет — Лига чемпионов, там лучше условия

Президент «Автодора» Владимир Родионов заявил, что саратовской команде хотелось бы попасть в 2019 году не в Еврокубок, а в Лигу чемпионов ФИБА.

"Если нас пригласят в Еврокубок — будем думать. Но пока наш приоритет — Лига чемпионов ФИБА. Там и условия получше, и соперники нам по зубам", — сказал Родионов в своём интервью "Известиям".

Напомним, ранее "Автодор" объявил о расторжении продлённого 21 мая контракта с тренером Евгением Пашутиным — руководитель команды объяснил это расхождением во взглядах на развитие клуба.