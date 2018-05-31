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Родионов: наш приоритет — Лига чемпионов, там лучше условия

Родионов: наш приоритет — Лига чемпионов, там лучше условия
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Президент «Автодора» Владимир Родионов заявил, что саратовской команде хотелось бы попасть в 2019 году не в Еврокубок, а в Лигу чемпионов ФИБА.

"Если нас пригласят в Еврокубок — будем думать. Но пока наш приоритет — Лига чемпионов ФИБА. Там и условия получше, и соперники нам по зубам", — сказал Родионов в своём интервью "Известиям".

Напомним, ранее "Автодор" объявил о расторжении продлённого 21 мая контракта с тренером Евгением Пашутиным — руководитель команды объяснил это расхождением во взглядах на развитие клуба.

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