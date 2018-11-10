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«Детройт» и «Индиана» одержали выездные победы

«Детройт» и «Индиана» одержали выездные победы
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» одержал выездную победу над «Атлантой Хоукс» — 124:109. Первую четверть гости выиграли со счётом 40:20.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. 22 балла на счету Стэнли Джонсона. В составе «Атланты» Джереми Лин набрал 19 очков, Омари Спеллман оформил дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» также на выезде взял верх над «Майами Хит» — 110:102. Гости уступали после первой половины игры, но выиграли третью четверть со счётом 33:21.

Дабл-даблами в составе победителей отметились Виктор Оладипо (22 очка и 10 результативных передач) и Домантас Сабонис (17 баллов и 11 подборов). У «Майами» 20 очков набрал Келли Олиник. Дабл-дабл из 11 баллов и 20 подборов оформил Хассан Уайтсайд.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
109 : 124
(20:40, 31:34, 26:29, 32:21)
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Лин - 19, Янг - 16, Пламли - 14, Спеллмен - 14, Дедмон - 13, Бембри - 8, Бэйзмор - 8, Принс - 6, Пойтресс - 3, Дорси - 2, Картер - 2, Хаертер - 2, Лень - 2, Адамс, Хэмилтон, Коллинс, Андерсон
Детройт Пистонс: Драммонд - 23, Джонсон - 22, Галлоуэй - 16, Баллок - 13, Робинсон - 12, Джексон - 10, Смит - 10, Гриффин - 6, Кальдерон - 5, Пачулия - 4, Томас - 3, Эванс, Лофтон, Элленсон, Браун, Кеннард, Лойер
НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
102 : 110
(26:24, 33:27, 21:33, 22:26)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Олиник - 20, Ричардсон - 18, Макгрудер - 11, Уинслоу - 11, Уайтсайд - 11, Джонс - 10, Эллингтон - 3, Адебайо - 3, Уэйд, Горан Драгич, Джонсон, Уэйтерс, Хаслем, Робинсон, Матен
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 22, Коллисон - 17, Сабонис - 17, Богданович - 16, Джозеф - 14, Эванс - 8, Тёрнер - 8, Макдермотт - 3, Янг - 3, Лиф - 2, Холидей, Самнер, О'Куинн, Анигбогу, Джонсон, Рид
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