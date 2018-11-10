«Детройт» и «Индиана» одержали выездные победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» одержал выездную победу над «Атлантой Хоукс» — 124:109. Первую четверть гости выиграли со счётом 40:20.
Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. 22 балла на счету Стэнли Джонсона. В составе «Атланты» Джереми Лин набрал 19 очков, Омари Спеллман оформил дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов.
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» также на выезде взял верх над «Майами Хит» — 110:102. Гости уступали после первой половины игры, но выиграли третью четверть со счётом 33:21.
Дабл-даблами в составе победителей отметились Виктор Оладипо (22 очка и 10 результативных передач) и Домантас Сабонис (17 баллов и 11 подборов). У «Майами» 20 очков набрал Келли Олиник. Дабл-дабл из 11 баллов и 20 подборов оформил Хассан Уайтсайд.
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