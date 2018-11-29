«Финикс» заинтересован в приобретении Маркела Фульца

«Финикс Санз» заинтересован в приобретении разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Маркела Фульца, сообщает Philadelphia Inquirer.



«Филадельфия» перестала рассчитывать на Фульца в долгосрочной перспективе после демарша игрока на прошлой неделе. Тогда он по указанию своего агента отказался участвовать в тренировках и матчах команды до медицинского обследования плеча. В то же время «Кливленд» ищет усиление позиции разыгрывающего после травмы Джорджа Хилла.



19-летний Фульц был выбран под первым номером на драфте 2017 года. Но в прошлом сезоне из-за травмы плеча он принял участие только в 17 матчах.



В текущем регулярном чемпионате защитник выходил на площадку в 19 встречах. Он набирает по 8,2 очка, совершает по 3,7 подбора и отдаёт по 3,1 передачи за 23 минуты в среднем за игру. Однако после перехода в «Филадельфию» Джимми Батлера Фульц потерял место в стартовой пятёрке.