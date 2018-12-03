Люк Уолтон: Майкл Бизли и резервисты завели «Лейкерс» после слабого старта
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон назвал ключевые факторы успеха в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Финикс Санс».
«Я снова очень доволен самоотдачей команды в обороне. Мы начали встречу довольно слабо. Но Майкл Бизли и другие резервисты смогли завести партнёров. И начиная с этого момента остальные баскетболисты тоже действовали весьма неплохо», – передаёт слова Уолтона ESPN.
Матч завершился домашней победой «Лейкерс» со счётом 120:96. Бизли в нём набрал 14 очков и совершил 4 подбора за 13 минут, установив личный рекорд результативности в сезоне. Теперь «Лейкерс», выиграв три последние встречи, занимают в Западной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 14-9.
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