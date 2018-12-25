НБА не накажет Джеймса за цитату «Мы получили эти еврейские деньги»

Национальная баскетбольная ассоциация не накажет форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за публикацию в «Инстаграме» отрывка песни рэпера 21 Savage «ASMR», в котором говорится: «Мы получили эти еврейские деньги. Всё кошерно», сообщает ESPN.

Ранее Леброн принёс извинения за свой пост в социальной сети, сказав, что не хотел им кого-то обидеть.

В нынешнем сезоне средние показатели Джеймса составляют 27,6 очка, 8,2 подбора, 7,2 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота за 35,1 минуты.

«Лейкерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В предстоящем матче калифорнийская команда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоится на домашнем паркете действующих чемпионов НБА завтра, 26 декабря, и начнётся в 4:00 мск.