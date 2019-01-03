Эмбиид — первый игрок НБА с 30 очками и 10 подборами за полматча с 2000 года

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в первой половине матча с «Финикс Санз» набрал 30 очков и совершил 14 подборов. Его команда одержала выездную победу со счётом 132:127.



Как сообщает ESPN, Эмбиид стал первым игроком, который набрал не менее 30 очков и совершил 10 подборов до перерыва с 2000 года. Последний, кто отмечался подобным, был баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Антуан Джеймисон, когда он набрал такое количество очков и подборов 3 декабря 2000 года в матче с «Сиэтлом».



Эмбиид завершил игру с 42 очками и 18 подборами. Теперь Джоэл имеет в нынешнем сезоне 10 встреч, где он набирал больше 30 очков и 15 подборов за. Последний игрок «Филадельфии», набиравший 30+15 в 10 матчах сезона, был Чарльз Баркли — 11 раз в сезоне-1989/90.