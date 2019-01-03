Новицки: Дончич заслуживает шанса сыграть в Матче звёзд НБА

Форвард «Далласа» Дирк Новицки считает, что Лука Дончич заслуживает права принять участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.



«Именно благодаря Луке Дончичу мы выигрываем почти половину своих матчей, но ему будет нелегко попасть в список игроков Матча всех звёзд НБА. В Западной конференции есть очень много отличных игроков. Но он играет великолепно, устраивает настоящее шоу и прекрасно проявляет себя в решающие моменты, так что он заслуживает стать хотя бы кандидатом», — приводит слова Новицки Mavs.



Дончич был выбран под общим третьим номером на минувшем драфте. Ранее словенец в течение трёх лет выступал за мадридский «Реал». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Дончич провёл 36 матчей, в среднем набирая 19,5 очка за 32 минуты игрового времени.