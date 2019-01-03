20 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Баварию»

«Анадолу Эфес» на домашней арене добыл победу в матче с «Баварией» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Стамбула сразу же захватила инициативу и уже по итогам первой четверти вела в счёте с разницей в 9 очков — 27:18. Во второй десятиминутке «Анадолу Эфес» уже громил соперников — 55:36.

После большого перерыва мюнхенцы пытались вернуться в игру и сократили отставание в счёте, но хозяева быстро взяли ситуацию под контроль и снова вели с приличным отрывом. В конечном итоге «Анадолу Эфес» оформил победу с разницей в 15 очков — 92:77.

Лучшим в составе победителей стал Василье Мичич, набравший 20 очков. По 16 очков в актив команде записали Джеймс Андерсон и Брайант Данстон. У «Баварии» 14 очков набрал Владимир Лучич.