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20 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Баварию»

20 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Баварию»
Баскетбол / Евролига

«Анадолу Эфес» на домашней арене добыл победу в матче с «Баварией» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Стамбула сразу же захватила инициативу и уже по итогам первой четверти вела в счёте с разницей в 9 очков — 27:18. Во второй десятиминутке «Анадолу Эфес» уже громил соперников — 55:36.

После большого перерыва мюнхенцы пытались вернуться в игру и сократили отставание в счёте, но хозяева быстро взяли ситуацию под контроль и снова вели с приличным отрывом. В конечном итоге «Анадолу Эфес» оформил победу с разницей в 15 очков — 92:77.

Лучшим в составе победителей стал Василье Мичич, набравший 20 очков. По 16 очков в актив команде записали Джеймс Андерсон и Брайант Данстон. У «Баварии» 14 очков набрал Владимир Лучич.

Евролига. 16-й тур
03 января 2019, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
92:77
(27:18, 28:18, 15:18, 22:23)
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Мичич - 20, Андерсон - 16, Данстон - 16, Морман - 14, Пляйсс - 9, Симон - 9, Ларкин - 6, Мотум - 2, Балбай, Бирсен, Шанлы, Тунджер
Бавария: Лучич - 14, Джедович - 13, Деррик Уильямс - 9, Копонен - 8, Радошевич - 8, Данжубич - 7, Ло - 7, Бартель - 6, Хоббс - 3, Кинг - 2, Амайце, Огунсипе
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