Маркифф Моррис пропустит минимум 6 недель

Форвард «Вашингтон Уизардс» Маркифф Моррис выбыл из строя как минимум на шесть недель, сообщает официальный сайт клуба. Баскетболист жаловался на боли в шее и 2 января провёл консультации с техасскими медиками. Те диагностировали у Морриса шейную нейропраксию, то есть повреждение одного из шейных нервов.

Маркифф Моррис в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 34 поединках, набирая в них 11,5 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 1,8 передачи за 26,0 минут игрового времени в среднем. Напомним, ранее «Вашингтон Уизардс» лишился лидера команды, разыгрывающего Джона Уолла, который перенёс операцию из-за болей в пятке и выбыл из строя до конца сезона.

На данный момент «Вашингтон Уизардс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.