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20 очков Мицова помогли «Олимпии Милан» обыграть «Будучность»

20 очков Мицова помогли «Олимпии Милан» обыграть «Будучность»
Баскетбол / Евролига

«Олимпия Милан» добыла домашнюю победу в 16-м матче регулярного чемпионата Евролиги, обыграв «Будучность». Команда из Милана уже в первой четверти сделала серьёзную заявку на победу, выиграв её со счётом 36:22. Во втором игровом отрезке черногорцы немного сократили отставание, но оно всё равно оставалось внушительным — 56:45.

После большого перерыва хозяева вновь стали наращивать преимущество и в результате оформили победу с крупным счётом — 111:94. Лучшим в составе победителей стал Владимир Мицов, набравший 20 очков и совершивший 5 передач, 19 очков записал в актив Миндаугас Кузминскас, по 17 баллов набрали Майк Джеймс и Дайрис Бертанс, а Артурас Гудайтис оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

У «Будучности» 23 балла набрал Гога Битадзе. Этот матч стал первым для черногорской команды под руководством Ясмина Репеши.

Евролига. 16-й тур
03 января 2019, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
111:94
(36:22, 20:23, 26:21, 29:28)
Будучность
Подгорица, Черногория
Олимпия Милан: Мицов - 20, Кузминскас - 19, Джеймс - 17, Дайр. Бертанс - 17, Гудайтис - 14, Джерреллс - 8, Чинчиарини - 5, Тарчевски - 4, Бернс - 4, Делла Валле - 3, Фонтеккио, Омич
Будучность: Битадзе - 23, Коул - 17, Попович - 12, Кларк - 6, Белл - 5, Николич - 4, Джексон - 3, Барович - 3, Гордич - 2, Шехович
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