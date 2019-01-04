20 очков Мицова помогли «Олимпии Милан» обыграть «Будучность»

«Олимпия Милан» добыла домашнюю победу в 16-м матче регулярного чемпионата Евролиги, обыграв «Будучность». Команда из Милана уже в первой четверти сделала серьёзную заявку на победу, выиграв её со счётом 36:22. Во втором игровом отрезке черногорцы немного сократили отставание, но оно всё равно оставалось внушительным — 56:45.

После большого перерыва хозяева вновь стали наращивать преимущество и в результате оформили победу с крупным счётом — 111:94. Лучшим в составе победителей стал Владимир Мицов, набравший 20 очков и совершивший 5 передач, 19 очков записал в актив Миндаугас Кузминскас, по 17 баллов набрали Майк Джеймс и Дайрис Бертанс, а Артурас Гудайтис оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

У «Будучности» 23 балла набрал Гога Битадзе. Этот матч стал первым для черногорской команды под руководством Ясмина Репеши.