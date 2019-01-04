«Химки» благодаря 20 очкам Боста разгромили «Гран Канарию»

«Химки» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги на выезде одержали разгромную победу над «Гран Канарией» — 99:70. Российская команда уступила в стартовой четверти «-7», но вторую выиграла со счётом 27:6.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демаркус Бост. Он набрал 20 очков и реализовал 4 броска из 6 из-за дуги. 18 баллов на счету Чарльза Дженкинса, 16 – у Джордана Микки. Стефан Маркович сделал 9 результативных передач.

В составе испанского клуба 14 очков на счету Маркуса Эрикссона, 13 – у Ди Джея Строуберри.

«Химки» одержали вторую победу в трёх матчах, они занимают 12-е место в турнирной таблице Евролиги. «Гран Канария» (6-10) – 13-я.