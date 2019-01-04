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«Химки» благодаря 20 очкам Боста разгромили «Гран Канарию»

«Химки» благодаря 20 очкам Боста разгромили «Гран Канарию»
Баскетбол / Евролига

«Химки» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги на выезде одержали разгромную победу над «Гран Канарией» — 99:70. Российская команда уступила в стартовой четверти «-7», но вторую выиграла со счётом 27:6.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демаркус Бост. Он набрал 20 очков и реализовал 4 броска из 6 из-за дуги. 18 баллов на счету Чарльза Дженкинса, 16 – у Джордана Микки. Стефан Маркович сделал 9 результативных передач.

В составе испанского клуба 14 очков на счету Маркуса Эрикссона, 13 – у Ди Джея Строуберри.

«Химки» одержали вторую победу в трёх матчах, они занимают 12-е место в турнирной таблице Евролиги. «Гран Канария» (6-10) – 13-я.

Евролига. 16-й тур
03 января 2019, четверг. 23:30 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
70:99
(30:23, 6:27, 14:23, 20:26)
Химки
Химки, Россия
Гран Канария: Эрикссон - 14, Строуберри - 13, Сиим-Сандер - 12, Тийе - 9, Рабаседа - 7, Балвин - 5, Паули - 5, Магетти - 4, Пасечникс - 1, Оливер, Баес, Фишер
Химки: Бост - 20, Дженкинс - 18, Микки - 16, Грин - 11, Крокер - 9, Томас - 9, Моня - 8, Маркович - 5, Зубков - 2, Губанов - 1, Вяльцев, Зайцев
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