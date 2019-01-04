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«Сан-Антонио» обыграл «Торонто» в первом матче после обмена Леонарда на Дерозана

«Сан-Антонио» обыграл «Торонто» в первом матче после обмена Леонарда на Дерозана
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (22-17) на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» (28-12) — 125:107. Это первая встреча после обмена, в который были вовлечены звёзды команд – Демар Дерозан и Кавай Леонард. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 38:19.

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Самым результативным игроком встречи форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка. Дерозан оформил трипл-дабл из 21 балла, 14 подборов и 11 результативных передач. Брин Форбс реализовал 6 бросков из 7 из-за дуги. Ранее главный тренер «Спёрс» Грег Попович неоднократно критиковал тенденцию к трёхочковым броскам в НБА.

У «Торонто» 21 очко на счету Кавая Леонарда. Кайл Лоури и Йонас Валанчюнас пропускали встречу из-за травм.

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НБА - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
125:107
(38:19, 29:32, 29:24, 29:32)
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 23, Дерозан - 21, Форбс - 20, Уайт - 19, Гэй - 13, Миллз - 12, Белинелли - 7, Дав. Бертанс - 5, Уокер - 3, Пёлтль - 2, Пондекстер, Пау Газоль, Каннингем
Торонто Рэпторс: Леонард - 21, Райт - 15, Ибака - 14, Пауэлл - 14, Монро - 12, Ванвлит - 12, Сиакам - 10, Майлз - 3, Браун - 3, Буше - 3, Ануноби, Лоури, Грин
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