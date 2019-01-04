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44+10+15 Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт»

44+10+15 Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (25-14) дома в овертайме уступил «Хьюстон Рокетс» (22-15) — 134:135. «Воины» вели после первой половины игры с преимуществом в 17 очков, но позволили гостям приблизиться к себе. При счёте 132:134 за 2 секунды до истечения времени овертайма точный трёхочковый бросок удался защитнику «ракетчиков» Джеймсу Хардену.

Он и стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл из 44 очков, 10 подборов и 15 результативных передач. Харден также реализовал 10 попыток из 23 из-за дуги. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы (29 баллов и 21 подбор).

В составе действующих чемпионов 35 очков набрал Стивен Карри, по 26 – Клэй Томпсон и Кевин Дюрант. Дрэймонд Грин остановился в шаге от дабл-дабла – 9 баллов и 11 подборов.

«Хьюстон» одержал шестую победу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
134:135
ОТ (34:22, 36:31, 28:39, 21:27, 15:16)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Томпсон - 26, Дюрант - 26, Луни - 12, Грин - 9, Ливингстон - 6, Кук - 5, Игуодала - 5, Йеребко - 5, Маккинни - 5, Белл, Эванс
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Капела - 29, Риверс - 18, Хаус - 17, Грин - 16, Найт - 5, Эннис - 3, Такер - 3, Крисс, Картер-Уильямс, Кларк, Илариу
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