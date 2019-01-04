Джеймс, Карри, Дончич и Роуз лидируют в голосовании на Матч звёзд на Западе

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала первые результаты голосования болельщиков за игроков Западной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.
Форварды и центровые
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 1 083 363
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 679 839
3. Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз») — 659 968
4. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс») — 605 417
5. Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер») — 580 055
6. Стивен Адамс («Оклахома-Сити Тандер») — 261 327
7. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 235 272
8. Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс») — 195 477
9. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») — 138 017
10. Демаркус Казинс («Голден Стэйт Уорриорз») — 92 977.
Защитники
1. Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 793 111
2. Деррик Роуз («Миннесота Тимбервулвз») — 698 086
3. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») — 541 606
4. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер») — 459 792
5. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») — 247 618
6. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 200 609
7. Демар Дерозан («Сан-Антонио Спёрс») — 197 524
8. Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс») — 175 040
9. Девин Букер («Финикс Санз») — 111 897
10. Крис Пол («Хьюстон Рокетс») — 101 104.
Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.