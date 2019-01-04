Джеймс, Карри, Дончич и Роуз лидируют в голосовании на Матч звёзд на Западе

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала первые результаты голосования болельщиков за игроков Западной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.

Форварды и центровые

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 1 083 363

2. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 679 839

3. Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз») — 659 968

4. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс») — 605 417

5. Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер») — 580 055

6. Стивен Адамс («Оклахома-Сити Тандер») — 261 327

7. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 235 272

8. Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс») — 195 477

9. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») — 138 017

10. Демаркус Казинс («Голден Стэйт Уорриорз») — 92 977.

Защитники

1. Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 793 111

2. Деррик Роуз («Миннесота Тимбервулвз») — 698 086

3. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») — 541 606

4. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер») — 459 792

5. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») — 247 618

6. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 200 609

7. Демар Дерозан («Сан-Антонио Спёрс») — 197 524

8. Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс») — 175 040

9. Девин Букер («Финикс Санз») — 111 897

10. Крис Пол («Хьюстон Рокетс») — 101 104.

Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.