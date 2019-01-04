Данк Дерозана и объятия Леонарда с Поповичем — в обзоре игры «Спёрс» — «Торонто»

«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Сан-Антонио на арене «Эйти-энд-Ти-центр» и завершилась со счётом 125:107 в пользу хозяев.

Ходячие мертвецы. «Сан-Антонио» живее всех живых «Принесли его домой — оказался он живой».

Самым результативным игроком матча стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж, собравший коллекцию из 23 очков, 5 передач и 2 подборов. Защитник Демар Дерозан оформил трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 11 результативных передач. Форвард «Рэпторс» Кавай Леонард набрал 21 очко, отдал 5 передач, совершил 2 перехвата и собрал подбор.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Торонто» (28-12) занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Антонио» (22-17) — 7-е на Западе.