Яннис, Ирвинг, Леонард и Уэйд лидируют в голосовании на Матч звёзд на Востоке

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала первые результаты голосования болельщиков за игроков Восточной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.

Форварды и центровые

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 991 561

2. Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») — 774 172

3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 648 002

4. Джимми Батлер («Филадельфия Сиксерс») — 222 206

5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 214 622

6. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») — 192 694

7. Винс Картер («Атланта Хоукс») — 76 022

8. Андре Драммонд («Детройт Пистонс») — 68 204

9. Гордон Хэйворд («Бостон Селтикс») — 66 492

10. Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») — 62 288.

Защитники

1. Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс») — 910 329

2. Дуэйн Уэйд («Майами Хит») — 409 156

3. Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс») — 319 519

4. Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») — 259 993

5. Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс») — 198 009

6. Кайл Лоури («Торонто Рэпторс») — 180 571

7. Зак Лавин («Чикаго Буллз») — 128 605

8. Джереми Лин («Атланта Хоукс») — 62 573

9. Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс») — 61 269

10. Джон Уолл («Вашингтон Уизардс») — 54 366.

Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.