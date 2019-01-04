Яннис, Ирвинг, Леонард и Уэйд лидируют в голосовании на Матч звёзд на Востоке

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала первые результаты голосования болельщиков за игроков Восточной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.
Форварды и центровые
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 991 561
2. Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») — 774 172
3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 648 002
4. Джимми Батлер («Филадельфия Сиксерс») — 222 206
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 214 622
6. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») — 192 694
7. Винс Картер («Атланта Хоукс») — 76 022
8. Андре Драммонд («Детройт Пистонс») — 68 204
9. Гордон Хэйворд («Бостон Селтикс») — 66 492
10. Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») — 62 288.
Защитники
1. Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс») — 910 329
2. Дуэйн Уэйд («Майами Хит») — 409 156
3. Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс») — 319 519
4. Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») — 259 993
5. Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс») — 198 009
6. Кайл Лоури («Торонто Рэпторс») — 180 571
7. Зак Лавин («Чикаго Буллз») — 128 605
8. Джереми Лин («Атланта Хоукс») — 62 573
9. Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс») — 61 269
10. Джон Уолл («Вашингтон Уизардс») — 54 366.
Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.