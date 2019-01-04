Передача Дженкинса и данк Микки — в видеообзоре матча «Гран Канария» — «Химки»

«Химки» одержали победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией». Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на «Гран-Канария Арене» и завершилась со счётом 99:70 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Демаркус Бост, собравший коллекцию из 20 очков, 4 подборов, 2 передач и перехвата. Защитник Чарльз Дженкинс набрал 18 очков, отдал 3 результативные передачи, собрал 2 подбора и совершил перехват. Форвард Джордан Микки записал в актив 16 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 блок-шота и перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Химки», набрав 18 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Гран Канария» (18) — 13-е.