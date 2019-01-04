Барцокас: «Химкам» приходится выживать без травмированных игроков

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу в выездном матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией» (99:70).

«После первой четверти, к которой мы подошли с неправильным настроем, мы исправили свою игру в защите, а в нападении проявили много созидания. Именно защита дала нам нужный ритм, мы сыграли креативно и только в первой половине сделали 19 передач, а всего — 29, очень солидный показатель.

В целом сыграли как команда, много двигали мяч и находили открытых игроков. Доминировали на площадке на протяжении трёх четвертей, что не так просто в матче с «Гран-Канарией». Достаточно вспомнить, что соперник одержал две домашние победы над «Басконией» и «Жальгирисом».

Важная победа для нас в первом матче второго круга Евролиги, особенно без Шведа и Гилла. Хочу отдать должное игрокам, которые проделали отличную работу, а также поблагодарить руководство клуба, организовавшее этот выезд. Мы прибыли на Канарские острова на день раньше обычного и имели возможность восстановиться от тяжёлого перелёта из Москвы в Гран-Канарию. Лишний день мы как раз потратили на то, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, особенно к погоде.

Мы должны продолжить в том же духе, несмотря на очень сложное расписание и травмированных игроков. Нам приходится в прямом смысле выживать без них и стараться одержать как можно больше побед», — приводит слова Барцокаса пресс-служба «Химок».