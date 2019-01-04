Харден реализовал победный трёхочковый в матче с «Голден Стэйт»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал автором победного броска в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».

На последних секундах овертайма при счёте 134:132 в пользу действующих чемпионов лиги Харден реализовал трёхочковый с сопротивлением форварда Дрэймонда Грина и защитника Клэя Томпсона.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка. Также 29-летний баскетболист за 44 минуты отдал 15 передач, собрал 10 подборов, совершил 2 блок-шота и перехват.

«Голден Стэйт» (25-14) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Хьюстон» (22-15) — четвёртое.