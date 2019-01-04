Данк Кавая, невероятное попадание Фокса и кроссовер Хардена — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 5 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли сокрушительные данки защитника «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана и форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, невероятное попадание разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Де'Аарона Фокса, а также эффектный кроссовер и победный бросок лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
Видео доступно на канале НБА в YouTube.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Харден, набравший 44 очка в выездном матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (135:134 ОТ). 29-летний защитник также стал лидером по результативным передачам (15).
Турнирная таблица НБА доступна на «Чемпионате».
Данк Дерозана и объятия Леонарда с Поповичем — в обзоре игры «Спёрс» — «Торонто»