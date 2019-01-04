Дончич и Нокс — лучшие новички НБА по итогам декабря

Форвард «Даллас Маверикс» Лука Дончич признан лучшим новичком Западной конференции по итогам декабря.

В прошлом месяце Дончич набирал по 21,1 очка, собирал по 6,4 подбора, отдавал по 6,1 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата и 0,1 блок-шота за 30,9 минуты в среднем за игру. «Даллас» одержал 7 побед в 16 матчах.

Лучшим новичком Востока был признан форвард «Нью-Йорк Никс» Кевин Нокс.

В декабре Нокс набирал по 17,1 очка, собирал по 6,0 подбора, отдавал по 1,5 передачи, а также совершал по 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 34,9 минуты в среднем за игру. «Нью-Йорк» одержал 2 победы в 14 матчах.

Напомним, по итогам октября и ноября лучшим новичком Западной конференции был признан Дончич, а Восточной — разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг.