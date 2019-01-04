«Чикаго» обменял Холидэя в «Мемфис» на Брукса, Селдена и два драфт-пика

Команды НБА «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гриззлис» совершили обмен, сообщает официальный сайт «Буллз».

«Чикаго» отдал «Мемфису» атакующего защитника Джастина Холидэя. В обмен «Буллз» получили от «Гриззлис» Маршона Брукса, Уэйна Селдена и пики второго раунда драфта 2019 и 2020 годов.

Также «Чикаго» отчислил разыгрывающего Кэмерона Пэйна.

«Чикаго» подписал 29-летнего Холидэя в качестве свободного агента перед началом сезона-2017/18. Он также играл за «Буллз» в течение части сезона-2015/16 после того, как его обменяли из «Атланты Хоукс». За время, проведённое в «Чикаго», Холидэй в среднем набирал 10,9 очка, совершал 3,8 подбора, отдавал 2,1 результативной передачи и делал 1,21 перехвата за 29,9 минуты за игру.