Йованович: в этом году у «Локомотива» немного странное расписание в Единой лиге

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой». По словам специалиста, его команде предстоит непростая игра.

«В этом году у нас немного странное расписание Лиги ВТБ. «Локо» ещё не встречался с «Автодором» и «Химками», зато второй раз подряд сыграет с «Зеленой Гурой». Матч в Польше сложился сложно, но мы всё-таки смогли победить в концовке. Ожидаю, что и игра в «Баскет-холле» будет трудной. «Зелена Гура» обладает спаянным составом и очень опытными игроками, так что нам будет непросто», — приводит слова Владе Йовановича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Встреча пройдёт 6 января в Краснодаре. Начало — в 14:00 по московскому времени.