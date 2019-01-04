Пэйн отчислен из «Чикаго Буллз»

Руководство «Чикаго Буллз» отчислило из состава команды разыгрывающего защитника Кэмерона Пэйна, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 31 поединке (12 в старте), набирая в них 5,7 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 2,7 результативные передачи за 17,3 минуты игрового времени в среднем.

Кэмерон Пэйн — 14-й номер драфта НБА 2015 года. Профессиональную карьеру он начинал в составе «Оклахома-Сити Тандер». А позже был выменян в «Чикаго Буллз». Всего за годы, проведённые в лиге, защитник сыграл в 142 поединках в регулярных чемпионатах, набирая в них 5,8 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 2,5 передачи в среднем.