Зеллер перенёс операцию на руке и пропустит от 4 до 6 недель

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Коди Зеллер перенёс операцию на руке, причиной которой стал перелом третьей пястной кости правой руки, сообщает официальный сайт клуба из Северной Каролины. В результате оперативного вмешательства баскетболист вынужден будет пропустить от 4 до 6 недель. Зеллер получил перелом руки 31 декабря, в ходе матча с «Орландо Мэджик».

В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 35 матчах, набирая в них 9,3 очка, собирая 6,2 подбора и совершая 2,1 результативной передачи, 0,8 блок-шота и 0,7 перехвата за 24,5 минуты игрового времени в среднем.

В отсутствие Зеллера, вероятно, больше игрового времени будут получать резервные центровые — Вилли Эрнангомес и Бисмак Бийомбо.