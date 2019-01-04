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19 очков Мелли помогли «Фенербахче» обыграть «Басконию»

19 очков Мелли помогли «Фенербахче» обыграть «Басконию»
Баскетбол / Евролига

«Фенербахче» добыл домашнюю победу в матче с «Басконией» в матче 16-го тура Евролиги. Команда из Стамбула уже в первой четверти обозначила претензии на победу, выиграв в ней с небольшим преимуществом — 27:25. Во второй десятиминутке хозяева нарастили преимущество — 48:41.

После большого перерыва превосходство стамбульцев стало двузначным — 75:65. В заключительном игровом отрезке «Баскония» пыталась отыграться и сокращала отставание до 4 очков, но «Фенербахче» вовремя отреагировал на рывок гостей и оформил комфортную победу — 96:87.

Самым результативным в составе победителей стал Николо Мелли, набравший 19 очков. У «Басконии» отличился Шейвон Шилдс, записавший в свой актив 22 балла. Эта победа стала для «Фенербахче» 15-й в 16 встречах.

Евролига. 16-й тур
04 января 2019, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
96:87
(27:25, 21:16, 27:24, 21:22)
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: Мелли - 19, Веселы - 15, Гудурич - 14, Слукас - 13, Датоме - 13, Мухаммед - 6, Дювериоглу - 6, Калинич - 5, Ловернь - 3, Грин - 2, Махмутоглу, Гюлер
Баскония: Шилдс - 22, Пуарье - 15, Вильдоса - 11, Хиллиард - 11, Дженнинг - 10, Фойгтман - 7, Уэртас - 6, Диоп - 5, Пенава, Гонсалес, Куруцс
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