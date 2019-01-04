19 очков Мелли помогли «Фенербахче» обыграть «Басконию»

«Фенербахче» добыл домашнюю победу в матче с «Басконией» в матче 16-го тура Евролиги. Команда из Стамбула уже в первой четверти обозначила претензии на победу, выиграв в ней с небольшим преимуществом — 27:25. Во второй десятиминутке хозяева нарастили преимущество — 48:41.

После большого перерыва превосходство стамбульцев стало двузначным — 75:65. В заключительном игровом отрезке «Баскония» пыталась отыграться и сокращала отставание до 4 очков, но «Фенербахче» вовремя отреагировал на рывок гостей и оформил комфортную победу — 96:87.

Самым результативным в составе победителей стал Николо Мелли, набравший 19 очков. У «Басконии» отличился Шейвон Шилдс, записавший в свой актив 22 балла. Эта победа стала для «Фенербахче» 15-й в 16 встречах.