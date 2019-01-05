Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» победить «Панатинаикос»

«Олимпиакос» добыл домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, чуть удачливее в ней были хозяева — 16:14. Во второй десятиминутке «Олимпиакос» прибавил, благодаря чему повёл в счёте с двузначным перевесом — 41:25.

После большого перерыва картина кардинально не поменялась и по итогам третьей четверти преимущество хозяев составляло 19 очков — 59:40. Лишь в последнем игровом отрезке «Олимпиакос» немного сбавил обороты, позволив гостям немного отыграться. В итоге победа «Олимпиакоса» со счётом 79:65.

Самым эффективным в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов, ещё 18 очков набрал Яннис Стрелниекс. У «Панатинаикоса» 13 очков записал в актив Ник Калатес.