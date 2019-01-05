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Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» победить «Панатинаикос»

Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» победить «Панатинаикос»
Баскетбол / Евролига

«Олимпиакос» добыл домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, чуть удачливее в ней были хозяева — 16:14. Во второй десятиминутке «Олимпиакос» прибавил, благодаря чему повёл в счёте с двузначным перевесом — 41:25.

После большого перерыва картина кардинально не поменялась и по итогам третьей четверти преимущество хозяев составляло 19 очков — 59:40. Лишь в последнем игровом отрезке «Олимпиакос» немного сбавил обороты, позволив гостям немного отыграться. В итоге победа «Олимпиакоса» со счётом 79:65.

Самым эффективным в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов, ещё 18 очков набрал Яннис Стрелниекс. У «Панатинаикоса» 13 очков записал в актив Ник Калатес.

Евролига. 16-й тур
04 января 2019, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
79:65
(16:14, 25:11, 18:15, 20:25)
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Милутинов - 18, Стрелниекс - 18, Папаниколау - 12, Принтезис - 11, Уильямс-Госс - 7, Спанулис - 6, Тупан - 5, Везенков - 2, Тимма, Манцарис, Богрис, Ледей
Панатинаикос: Калатес - 13, Лекавичюс - 10, Томас - 8, Адетокунбо - 8, Митоглу - 7, Паппас - 5, Папаяннис - 4, Ласме - 4, Гист - 4, Папапетру - 2, Вуюкас, Лойески
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