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18 очков Эртеля помогли «Барселоне» разгромить «Дарушшафаку»

18 очков Эртеля помогли «Барселоне» разгромить «Дарушшафаку»
Баскетбол / Евролига

«Барселона» одержала домашнюю победу над «Дарушшафакой» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Испании захватила инициативу с первых минут и постоянно наращивала преимущество. Каталонцы записали себе в актив каждую из четвертей, в конечном счёте оформив разгромную победу — 97:65.

Самым результативным в составе «Барселоны» стал Томас Эртель, набравший 18 очков. 12 баллов в копилку команды принёс Кевин Серафин. У «Дарушшафаки» 23 очка набрал Тони Дуглас. Американец стал единственным игроком в составе стамбульцев, который набрал более 9 очков. Это поражение стало для «Дарушшафаки» 14-м в 16 матчах. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» одержала девятую победу.

Евролига. 16-й тур
04 января 2019, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
97:65
(29:16, 25:11, 19:18, 24:20)
Дарушшафака
Стамбул, Турция
Барселона: Эртель - 18, Серафен - 12, Синглтон - 10, Блажич - 10, Клавер - 9, Томич - 9, Курич - 8, Пангос - 6, Ханга - 6, Шмитс - 5, Рибас - 2, Ориола - 2
Дарушшафака: Дуглас - 23, Кидд - 9, Озмирак - 7, Байгюл - 7, Диблер - 6, Эванс - 4, Эрик - 4, Оздемироглу - 3, Саваш - 2, Маккаллум, Демир, Пейнерс
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