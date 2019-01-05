18 очков Эртеля помогли «Барселоне» разгромить «Дарушшафаку»

«Барселона» одержала домашнюю победу над «Дарушшафакой» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Испании захватила инициативу с первых минут и постоянно наращивала преимущество. Каталонцы записали себе в актив каждую из четвертей, в конечном счёте оформив разгромную победу — 97:65.

Самым результативным в составе «Барселоны» стал Томас Эртель, набравший 18 очков. 12 баллов в копилку команды принёс Кевин Серафин. У «Дарушшафаки» 23 очка набрал Тони Дуглас. Американец стал единственным игроком в составе стамбульцев, который набрал более 9 очков. Это поражение стало для «Дарушшафаки» 14-м в 16 матчах. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» одержала девятую победу.