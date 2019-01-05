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«Майами» победил «Вашингтон», «Индиана» в овертайме обыграла «Чикаго»

«Майами» победил «Вашингтон», «Индиана» в овертайме обыграла «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (19-18) на домашнем паркете обыграл «Вашингтон Уизардс» (15-24) — 115:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 33 очка. 21 балл на счету Тревора Аризы, 14 – у Отто Портера. У победителей дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (21 очко и 18 подборов) и Джастис Уинслоу (13 баллов и 10 результативных передач).

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (26-12) на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Буллз» (10-29) — 119:116. Гости одержали шестую победу кряду.

36 очков набрал защитник победителей Виктор Оладипо. Дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов оформил Домантас Сабонис. В составе «быков» 31 очко на счету Зака Лавина, 27 – у Лаури Маркканена. В активе Криса Данна дабл-дабл из 16 баллов и 17 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
115:109
(31:24, 30:34, 34:28, 20:23)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Уайтсайд - 21, Ричардсон - 18, Джонсон - 17, Уэйд - 14, Уинслоу - 13, Адебайо - 11, Джонс - 5, Макгрудер - 5, Олиник - 3, Эллингтон, Уэйтерс, Хаслем
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Ариза - 21, Портер - 14, Брайант - 10, Грин - 10, Саторански - 8, Рэндл - 5, Деккер - 4, Маинми - 4, Браун, Бейкер
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
116:119
ОТ (30:18, 28:36, 20:21, 27:30, 11:14)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 31, Маркканен - 27, Данн - 16, Картер - 15, Блэкени - 13, Паркер - 4, Харрисон - 4, Хатчинсон - 4, Лопес - 2, Фелисио, Алкинс, Арчидиаконоу
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 36, Сабонис - 23, Янг - 16, Богданович - 13, Эванс - 10, Тёрнер - 8, Коллисон - 6, Макдермотт - 5, Джозеф - 2, Холидей, О'Куинн, Лиф
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