«Майами» победил «Вашингтон», «Индиана» в овертайме обыграла «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (19-18) на домашнем паркете обыграл «Вашингтон Уизардс» (15-24) — 115:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 33 очка. 21 балл на счету Тревора Аризы, 14 – у Отто Портера. У победителей дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (21 очко и 18 подборов) и Джастис Уинслоу (13 баллов и 10 результативных передач).

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (26-12) на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Буллз» (10-29) — 119:116. Гости одержали шестую победу кряду.

36 очков набрал защитник победителей Виктор Оладипо. Дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов оформил Домантас Сабонис. В составе «быков» 31 очко на счету Зака Лавина, 27 – у Лаури Маркканена. В активе Криса Данна дабл-дабл из 16 баллов и 17 результативных передач.