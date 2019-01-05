Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Милуоки» разгромил «Атланту», «Клипперс» обыграли «Финикс»

«Милуоки» разгромил «Атланту», «Клипперс» обыграли «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (27-10) на домашнем паркете разгромил «Атланту Хоукс» (10-28) — 144:112.

Дабл-даблами в составе победителей отметились Яннис Адетокунбо (16 очков и 10 результативных передач) и Эрсан Ильясова (10 баллов и 10 подборов). По 19 очков на счету Криса Миддлтона и Малкольма Брогдона. У гостей дабл-дабл из 13 баллов и 10 результативных передач оформил Трэй Янг.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Клипперс» (22-16) одержал выездную победу над «Финикс Санз» (9-31) — 121:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 23 очка. 20 баллов на счету Ти Джея Уоррена, 16 – у Ришона Холмса. В составе «Клипперс» по 21 очку в активе Данило Галлинари и Лу Уильямса. Марчин Гортат оформил дабл-дабл из 18 баллов и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
144:112
(43:14, 33:29, 42:36, 26:33)
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Миддлтон - 19, Брогдон - 19, Адетокунбо - 16, Бледсо - 14, Хилл - 12, Снелл - 11, Лопес - 10, Ильясова - 10, Коннотон - 9, Уилсон - 8, Мейкер - 8, Микс - 8, Браун
Атланта Хоукс: Бембри - 19, Дедмон - 14, Янг - 13, Лин - 12, Коллинс - 12, Лень - 12, Хаертер - 10, Дорси - 9, Картер - 6, Андерсон - 3, Хэмилтон - 2, Пламли
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
111:121
(19:38, 25:30, 34:23, 33:30)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 23, Уоррен - 20, Холмс - 16, Кроуфорд - 10, Джексон - 10, Бриджес - 10, Убре - 8, Мелтон - 7, Эйтон - 4, Окобо - 3, Андерсон, Дэниелс, Бендер
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 21, Л. Уильямс - 21, Гортат - 18, Беверли - 16, Харрис - 16, Харрелл - 15, Уоллес - 8, Жильжо-Александер - 3, Брэдли - 2, Скотт - 1, Торнвелл, Мотли, Марьянович
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент