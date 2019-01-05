«Милуоки» разгромил «Атланту», «Клипперс» обыграли «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (27-10) на домашнем паркете разгромил «Атланту Хоукс» (10-28) — 144:112.

Дабл-даблами в составе победителей отметились Яннис Адетокунбо (16 очков и 10 результативных передач) и Эрсан Ильясова (10 баллов и 10 подборов). По 19 очков на счету Криса Миддлтона и Малкольма Брогдона. У гостей дабл-дабл из 13 баллов и 10 результативных передач оформил Трэй Янг.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Клипперс» (22-16) одержал выездную победу над «Финикс Санз» (9-31) — 121:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 23 очка. 20 баллов на счету Ти Джея Уоррена, 16 – у Ришона Холмса. В составе «Клипперс» по 21 очку в активе Данило Галлинари и Лу Уильямса. Марчин Гортат оформил дабл-дабл из 18 баллов и 13 подборов.