«Оклахома» победила «Портленд», «Никс» обыграли «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (25-13) на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (22-17) — 111:109.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 37 очков. Он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги, а также 12 штрафных из 14. В шаге от дабл-дабла остановился Расселл Уэстбрук — 31 балл и 9 подборов. В составе «Портленда» 23 очка набрал Дэмьен Лиллард. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» (21-18) на домашнем паркете проиграл «Нью-Йорк Никс» (10-29) — 112:119.

В составе победителей 22 очка набрал Тим Хардуэй-Младший. Дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов — у Энеса Кантера. У «озёрников» 21 очко на счету Брэндона Ингрэма.