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«Оклахома» победила «Портленд», «Никс» обыграли «Лейкерс»

«Оклахома» победила «Портленд», «Никс» обыграли «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (25-13) на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (22-17) — 111:109.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 37 очков. Он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги, а также 12 штрафных из 14. В шаге от дабл-дабла остановился Расселл Уэстбрук — 31 балл и 9 подборов. В составе «Портленда» 23 очка набрал Дэмьен Лиллард. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» (21-18) на домашнем паркете проиграл «Нью-Йорк Никс» (10-29) — 112:119.

В составе победителей 22 очка набрал Тим Хардуэй-Младший. Дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов — у Энеса Кантера. У «озёрников» 21 очко на счету Брэндона Ингрэма.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
109:111
(28:28, 34:29, 25:36, 22:18)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Нуркич - 22, Амину - 16, Лейман - 11, Макколлум - 10, Леонард - 7, Тёрнер - 6, Коллинс - 6, Харклесс - 5, Карри - 3, Стаускас, Трент-мл., Саймонс
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 37, Уэстбрук - 31, Ноэль - 10, Шрёдер - 10, Грант - 8, Адамс - 6, Паттерсон - 6, Фергюсон - 3, Фелтон, Диалло, Луваву-Кабарро, Надер
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
112:119
(25:39, 34:24, 33:23, 20:33)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 21, Колдуэлл-Поуп - 19, Макги - 18, Болл - 17, Зубац - 10, Стивенсон - 8, Харт - 6, Бизли - 6, Чендлер - 4, Михайлюк - 3, Кузма, Вагнер, Бонга
Нью-Йорк Никс: Хардуэй-младший - 22, Кантер - 16, Бёрк - 16, Мудиэй - 15, Нокс - 14, Дотсон - 11, Хезонья - 10, Вонле - 7, Корнет - 6, Трир - 2, Ли, Нтиликина, Томас
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