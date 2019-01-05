Роуз — о 3-м месте в голосовании на Матч звёзд: я небезразличен людям

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Деррик Роуз прокомментировал первые результаты голосования болельщиков за игроков Западной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Роуз занял третье место.

«Я не пытаюсь понравиться. У меня нет страницы в «Инстаграме». Значит, люди по какой-то причине думают обо мне. Я им небезразличен», — приводит слова разыгрывающего Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Деррик принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 30-летнего защитника составляют 18,9 очка, 4,8 передачи, 2,8 подбора, 0,7 перехвата и 0,3 блок-шота за 29,8 минуты.

«Миннесота» (18-21) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.