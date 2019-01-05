Кантер: не полечу с «Нью-Йорком» в Лондон, потому что меня могут там убить

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер заявил, что пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» в Лондоне из-за угрозы жизни со стороны турецких властей.

«К сожалению, я не полечу вместе с командой в Лондон из-за этого сумасшедшего турецкого президента. Меня могут там убить. Именно поэтому я встречался с представителями клуба.

Останусь в Нью-Йорке и буду тренироваться. Грустно, что такие вещи влияют на карьеру и мой баскетбол. Хочу быть вместе с командой, но только из-за одного психа, маньяка и диктатора я не могу выполнить свою работу.

Верю ли, что меня могут убить в Лондоне? О да, легко. У них там много шпионов», — приводит слова Кантера ESPN.

Матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк» состоится 17 января и начнётся в 23:00 мск.