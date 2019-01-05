Баззер-битер Дончича и победный трёхочковый Оладипо — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки лидера «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, форварда «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, центрового «Бруклин Нетс» Джарретта Аллена и защитника «Чикаго Буллз» Криса Данна, дальний трёхочковый разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Джеффа Тига, роскошный аллей-уп защитника «Вашингтон Уизардс» Томаша Саторански на форварда Джеффа Грина, попадание с сопротивлением в исполнении форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, эффектный блок-шот центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса, баззер-битер форварда «Даллас Маверикс» Луки Дончича и победный трёхочковый Оладипо.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.