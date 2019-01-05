Кузма предстал в образе бородача

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма опубликовал фотографию с накладной бородой.

Фото доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Кузма был выбран «Лейкерс» под общим 27-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2017 году.

В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 23-летнего игрока составляют 18,3 очка, 5,8 подбора, 2,4 передачи, 0,7 перехвата и 0,5 блок-шота за 32,6 минуты.

«Лейкерс» занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 39 матчах калифорнийская команда одержала 21 победу.

В следующей игре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» на выезде встретится с «Миннесотой Тимбервулвз». Матч состоится в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» 6 января и начнётся в 23:30 мск.