Проход Ингрэма и трёхочковые Болла — в видеообзоре матча «Лейкерс» — «Нью-Йорк»

«Нью-Йорк Никс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 119:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Тим Хардуэй-младший, собравший коллекцию из 22 очков, 6 подборов и 2 передач. Форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм набрал 21 очко, собрал 9 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил один перехват. Разыгрывающий Лонзо Болл записал в актив 17 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и один блок-шот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Лос-Анджелес» (21-18) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Йорк» (10-29) — 14-е на Востоке.