52 очка Бьюфорда и Голдена на двоих помогли «Автодору» победить «Цмоки-Минск»

«Автодор» добыл выездную победу в матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском». Команда из Саратова с ходу захватила инициативу в матче и уже после первой четверти вела в счёте с семиочковым преимуществом — 24:17. К большому перерыву превосходство «Автодора» стало двузначным — 52:38.

В третьей четверти «Автодор» ещё немного прибавил и повел в счёте — 72:57. Лишь в заключительном игровом отрезке минчане сумели прибавить, но времени отыграться у них не было. Победа «Автодора» — 93:86.

Самым результативным в составе победителей стал Перрин Бьюфорд, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Голдена — 26 очков и 10 передач. У «Цмоки-Минска» 28 очков и 12 передач записал в актив Девон Саддлер.